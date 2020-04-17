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По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, планируется установить выплаты донорам плазмы для лечения заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

«В ближайшее время по постановлению мэра Москвы будет принят правовой акт, устанавливающий выплаты для доноров плазмы», — пояснила она.

Кровь выздоровевших от коронавируса пациентов содержит антитела к инфекции. Соответствующую технологию одобрил для использования Клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Как сообщал «Рамблер», к утру 16 апреля зараженных в Москве выросло на 1370 человек, до 16 146. Из них 1394 выздоровели, 113 скончались.

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