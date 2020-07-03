Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Донбасс не вернется в состав Украины, а неподконтрольные Киеву территории региона нацелены на расширение интеграционных процессов с РФ.

«Жители Донбасса не рассматривают возможность воссоединения с Киевом. Нам чужда русофобская и неонацистская идеология Украины, у нас другое отношение к нравственным нормам, традициям, историческим ценностям. Будущее Донбасса связано с Россией. Сегодня мы нацелены на усиление интеграционных процессов с Российской Федерацией, перспективы возврата в состав Украины равны нулю», — заявил Пушилин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Кроме того, Пушилин отметил, что «Украина открыто демонстрирует, что не собирается идти на конструктивные шаги по мирному урегулированию конфликта», а военные действия выгодны киевским властям, чтобы «скрывать политические провалы и маскировать собственную неэффективность».