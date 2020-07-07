Подгруппа по безопасности на переговорах по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовала 13 локаций для проведения противоминных мероприятий в Донбассе, сказал журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Участники переговорного процесса актуализировали и согласовали 13 локаций из предложенных 20 для проведения противоминных мероприятий, остальные 7 будут рассмотрены на следующем заседании», — сказал представитель ведомства.

В представительстве республики в СЦКК добавили, что стороны также достигли определенного прогресса в согласовании Дополнения к Рамочному решению о разведении сил и средств, который должен урегулировать вопросы, неучтенные в основном документе от 21 сентября 2016 года.

«На фоне продолжающихся обстрелов территорий Республик и отсутствия у руководства Украины политической воли к полному прекращению огня, конструктивное поведение киевских делегатов по некоторым вопросам повестки только подчеркивает формальный и избирательный подход украинской стороны», — приводит слова представителя ДНР в подгруппе по безопасности Алексея Никонорова пресс-служба представительства ДНР в СЦКК.