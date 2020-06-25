Представители Киева и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в контактной группе по Донбассу в ходе онлайн-встречи договорились до 30 июня предоставить карты-схемы для разминирования территорий, сообщили в пресс-службе МИД ДНР.

Видеоконференция контактной группы по Донбассу проходит в четверг.

«Что касается вопроса противоминной деятельности, стороны договорились до 30 июня выслать карты-схемы с четкими координатами для проведения противоминных мероприятий, чтобы рабочая группа могла продолжить работу в этом направлении и выйти на практический уровень», – говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.