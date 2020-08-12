Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону, первая в истории женщина, получившая звание Героя Белоруссии, Дарья Домрачева призвала остановить насилие в стране.

"Люблю мирную родную Беларусь! И именно такую! Прошу всех, от кого это зависит, всех, кто отдает распоряжения, руководители отрядов ОМОН. Остановите насилие. Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах. Любой конфликт можно решить мирным путем. Любой. Пожалуйста, услышьте", — написала она в Instagram.

В предыдущей публикации она обратилась к «представителям обеих сторон конфликта»: призвала уважать друг друга, решать проблемы спокойно и цивилизованно и не впадать в крайности.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов.

С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.