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Актер Александр Домогаров, ранее ушедший со скандалом из МХАТ имени Горького, заявил в Instagram о невыплате зарплаты за отработанные спектакли, пообещав отдать эти деньги тому, кто накажет руководство театра за такое отношение к артистам.

«Рамблер» писал, что Домогаров более 25 лет играет на сцене театра имени Моссовета, а во МХАТе выступал в качестве приглашенного артиста. При этом в марте он заявил, что разорвал отношения «с верхом власти МХАТа», а также с финансовым директором.

В своем сообщении в соцсетях Домогаров заявил, что ищет хорошего юриста.

«Кто из адвокатов возьмет дело о возврате денег от сыгранных спектаклей во МХАТе в марте и не выплаченных артисту? Договора о выполненной работе на руках. В условиях, когда [актеры] не получают зарплату, когда тяжело всем — эти люди сочли, что им необязательно выплачивать деньги за сделанную работу», — заявил он.

Домогаров подчеркнул, что «теряется от подлого отношения к артисту» и хотел бы привлечь к ответу худрука театра Эдуарда Боякова.

«Я отдам эти деньги тому, кто накажет Боякова и лже-МХАТ», — отметил Домогаров.

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