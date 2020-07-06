Кандидат от оппозиционной Современной революционной партии Луис Абинадер заявил о своей победе на выборах президента Доминиканской республики.

«Прогнозы указывают на то, что наша победа официально необратима», — заявил Абинадер, выступая перед тысячами сторонников, собравшихся отпраздновать его победу, которая положила конец 16 годам правления Доминиканской партии освобождения (партия президента Данило Медины).

Его соперник на выборах Гонсало Кастильо и нынешний президент Доминиканы Данило Медина поздравили Абинадера с победой, хотя Центризбирком пока официально не озвучил результаты.

«В этот день голосования демократическая модель Доминиканской республики стала крепче. Таким образом, мы поздравляем нового избранного президента Луиса Абинадера … которому мы желаем больших успехов», — написал Медина в Twitter.

En esta jornada electoral, el modelo democrático de la República Dominicana ha salido fortalecido. Extendemos por esta vía nuestra felicitación al nuevo presidente electo @LuisAbinader, con quien conversamos y augúramos el mayor de los éxitos. ¡Qué viva RD! — Danilo Medina (@DaniloMedina) July 6, 2020

По результатам обработки 20% бюллетеней, опубликованным в микроблоге избирательной комиссии в Twitter, Луис Абинадер от Современной революционной партии набирает 54,07%, Гонсало Кастильо из Доминиканской партии освобождения (партия президента Данило Медины) — 36,03%.