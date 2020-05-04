СПОРТ

Домашний рекорд: исландец Бьернссон поднял полтонны в становой тяге

16:57 04/05/2020

Рекорд на дому. Самый сильный человек Исландии Хафтор Бьернссон установил уникальное достижение в становой тяге. Он сумел поднять штангу весом полтонны, передает спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Дмитрий Калугин.

Самоизоляция не повод забыть о мировых рекордах. Тяжелоатлет и по совместительству актер из Исландии Хафтор Бьернссон в своем домашнем спортзале поднял штангу весом 501 килограмм.

Становая тяга – упражнение, в котором спортсмен должен оторвать штангу от помоста на опущенных руках. Эта дисциплина считается базовой для пауэрлифтинга, вида спорта, в котором соревнуются самые сильные люди планеты.

«Я уверен, что сегодня мог бы поднять и больший вес. Но какой в этом смысл? Я доволен и таким результатом», – сказал рекордсмен.

Предыдущий рекорд принадлежит британцу Эдди Холлу. В 2016-м ему покорился вес ровно в полтонны. И что интересно, сейчас британец отказался признавать успех Бьернссона. А все потому, что свой рекорд исландец установил не на официальных соревнованиях, а в тренировочном зале.

Становая тяга – одна из самых травмоопасных спортивных дисциплин. Нередки случаи, когда неопытный атлет после неудачного подхода вообще прощается со спортом.

В процессе исполнения упражнения атлеты получают колоссальное напряжение на мышцы, сухожилия и позвоночник. Огромный вес, который поднимают спортсмены, может вызвать повреждение межпозвоночных дисков, разрыв мышц. Нередко силачи даже теряют сознание.

Чтобы не получит травму, которая может оказаться проблемой на всю жизнь, спортсмену необходимы грамотные тренировки. И к этому процессу нынешний рекордсмен Хафтор Бьернссон подходит со всей ответственностью.

Именно поэтому 31-летний уроженец Рейкьявика добился значительных успехов в силовом спорте. Колоритный исландский богатырь, рост которого 206 сантиметров, а вес более 200 килограммов, пять раз выигрывал турнир «Самый сильный человек Европы». А в 2018-м году стал сильнейшим на планете. Кроме того, благодаря своему телосложению, Хафтор достаточно востребованный актер мирового кинематографа.





Дмитрий Калугин