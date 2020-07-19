В скандальном деле о торговле младенцами, рожденными суррогатным мамами, появился главный подозреваемый. Им оказался Константин Свитнев – глава компании, которая осуществляла контроль за сделками с «живым товаром». Сам предприниматель находится в Европе и не согласен с обвинениями. «» выяснил подробности громкого преступления.

Итак, следователи СКР полагают, что родители-заказчики приезжали в Россию, чтобы стать родителями не кровных, а генетически не установленных лиц. Иными словами, они покупали чужих детей и приезжали, когда ребенок родился. Всего в деле зафиксировано 11 эпизодов. Восемь человек уже арестованы (среди них врачи, курьеры, нянечки, юристы).

— На самом деле заказчики приезжали заранее, — поясняет Свитнев. — Они сдавали биоматериалы в клинике репродукции, проходили обследование, лечились. Один мужчина перенес тяжелую операцию по извлечению сперматозоидов. Биородители жили в гостиницах. У них есть авиабилеты, российские визы. Установить все это элементарно. Сами подумайте — если бы эти люди (а некоторые были из Азии) хотели купить чужого ребенка, они могли бы это делать на родине. Зачем лететь за тысячу километров?

— Возможно, затем, чтобы усыновить именно русских детей. Это однополые родители?

— Никаких однополых пар не было. Личная и сексуальная жизнь пациентов нас не интересует и никого не должна интересовать.

— Сколько всего семей фигурируют в деле?

— 4 семьи, которые неоднократно пользовались услугами суррогатного материнства. По делу проходят 9 человек из них 1 суррогатная мама, которая отпущена под домашний арест. В субботу в Совет по правам человека обратилась одна супружеская пара — высокопоставленный чиновник и его супруга, граждане Филиппин. Требуют вернуть родных детей — мальчика и девочку.

— Вам предъявили обвинение?

— За полгода ни разу не вызвали на допрос. Несколько раз со следователем говорил. Допрашивали нашего юриста Романа Емашева и курьера Чернышову. На днях ночью в офисе компании был произведен обыск. Вынесли даже мой семейный архив и сейф. Если бы они приехали днем, мы бы все им открыли. Я об обыске узнал, будучи в Европе. Вылетел в Прагу в январе перед карантином по бизнес-делам. Сейчас воздушного сообщения нет, с тех пор я заперт тут. И с тревогой слежу за ситуацией. Волнуюсь за судьбу своих четырех маленьких детей, которых увезли из моего загородного дома в неизвестном направлении.

— Каких детей? Ваших собственных?

— Да, я в одиночку воспитываю четырех детей — двух мальчиков и двух девочек. Им по 4 года. Это мои родные дети, в графе мать стоит прочерк. Они живут в коттедже, у них есть няня, повар, водитель. 14 июля к нам домой нагрянули следователи. Детей поместили в инфекционную больницу в Пушкино. Потом собираются переводить в какой-то приют в Алтуфьево и разделить. Такое ощущение, что меня шантажируют детьми. В понедельник доверенные лица поедут забирать малышей.

— Ваши дальнейшие шаги?

— Границы закрыты. И «на копытцах», как предлагает следователь, я не собираюсь переходить территории сопредельных государств. Я приеду, когда возобновят авиасообщение. Верю, что прокуратура разберется и устранит нарушения законности.