Дом, в котором когда-то жили супруги голливудские актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон, был продан за 32,5 миллионов долларов, сообщает ET Canada.

View this post on Instagram Our quarantine routine at The Ridgedale estate looks something like this…. Movie marathon, gym, eat, tennis, swim, happy hour, bed & repeat For sale 1026 Ridgedale, Beverly Hills CA $44,500,000 A post shared by Susan Smith Realty (@susansmithrealty) on Mar 25, 2020 at 12:57pm PDT

Знаменитости, которые поженились в 2000-м году, приобрели этот особняк 1934 года, расположенный в Беверли-Хиллз (Калифорния, США), в 2001 году за 13,5 миллионов долларов. В 2006 году, через год после развода, Питт и Энистон продали дом примерно за 28 миллионов долларов.

В прошлом году стало известно, что здание площадью более тысячи квадратных метров вернулось на рынок недвижимости. Тогда его выставили за 56 миллионов долларов, однако желающих приобрести дом по такой цене не нашлось. В марте этого года она опустилась до 44 миллионов долларов.

Недавно поместье в ходе внебиржевой сделки приобрел покупатель, который решил остаться неизвестным. За дом он отдал 32,5 миллионов долларов. Эта сумма оказалась вдвое больше той, которую заплатили Брэд Питт и Дженнифер Энистон почти 20 лет назад.

По информации ET Canada, в особняке находится четыре спальни, тренажерный зал, домашний кинотеатр, кухня с обеденной зоной, бар и гостиная, выходящая к бассейну. На территории также есть новый теннисный корт и двухэтажный гостевой дом.