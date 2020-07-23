Пресс-служба телеканала ТНТ объявила о начале съёмок нового шоу о сохранении семейных отношений – «Ты как я», ведущим которого будет Дмитрий Шепелев. Для зрителей Дома-2 это указывает на провал любимой телепередачи, ведь у шоу «Спаси свою любовь» теперь появится достойный конкурент, да и ещё с известным ведущим с первого канала.



Попытки организаторов выйти за рамки стандартного проекта «Дом-2» провалены. Пилотные выпуски ССЛ имели хорошие рейтинги только первые 3 месяца, в дальнейшем сценаристы старались завлечь зрителей костюмированными сценками и «звёздами», которые были популярны довольно давно (Задойнов, Меньщиков, Должанский), разными скандалами и разборками. Но успеха не произошло, очень скоро зрителям это всё наскучило.



Получается, что такую интересную и свободную нишу организаторы упустили, не смогли удержать интерес публики, и компания ТНТ теперь запустит в эфир новое шоу «Ты как я». Произойдёт это уже в сентябре.