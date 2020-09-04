Экономисты, опрошенные NEWS.ru, заявили, что в случае обвала американской валюты на треть к евро российская валюта может укрепиться до 65 рублей за доллар.

Как сообщал «Рамблер», ранее главный инвестиционный директор AG Bisset Ульф Линдалл заявил, что в 2021 году доллару грозит 36-процентное падение к евро.

Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова объяснила, что такой прогноз связан с выборами президента США: игроки считают, что в случае победы Джо Байдена мировая экономика вернется к глобализации и доллар ослабнет, а если победит Дональд Трамп — доллар укрепится.

Орлова заявила, что падение доллара на треть помогло бы российской валюте укрепиться до как минимум 68-78 рублей за доллар в следующем году, а, возможно, и до 65–70 рублей.

В то же время эксперт подчеркнула, что на российскую валюты влияют и другие серьезные факторы: угроза санкционных рисков и политический кризис в Белоруссии.

Доцент Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС Александр Аршавский усомнился, что доллар в ближайшие годы упадет на треть.

«Все-таки доллар — резервная мировая валюта, и спрос на него всегда есть. Максимум, что может случиться на будущий год, — это 1,3 за евро», — считает он.

По мнению Аршавского, американская валюта может упасть на 15 процентов, но не более.