Экономист Михаил Хазин выдвинул предположение, что нынешний президент США Дональд Трамп смог договориться о новом сроке в обмен на реформирование глобальной финансовой системы и разделение доллара. Об этом пишут «Невские новости».

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Хазин отметил, что Всемирный банк и Международный валютный фонд могут начать строить новую финансовую систему и устранить доллар за пределами США.

«Доллар разделяется на две части: внутренний доллар США, у которого все хорошо, и внешний за пределами Америки, как в наличности, так и на счетах. Этот доллар делается электронным, и все, кто хотят сохранить свои активы, должны прийти к этим ребятам и с ними договориться», — пояснил экономист.

По словам Хазина, такое финансовое устройство будет подробно обсуждаться на новой конференции, которую он сравнил с «Бреттон-Вудской».

«Рамблер» писал, что 3 ноября в США состоялись выборы президента. Их победитель до сих пор официально не назван, однако средства массовой информации отдали победу Джо Байдену. Демократ также во всеуслышание заявил, что стал новым американским президентом.

При этом действующий глава Белого дома Дональд Трамп оспаривает в суде результаты голосования в ряде штатов. 14 декабря победитель будет назван официально после заседания коллегии выборщиков.

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