Никита Уманский снял на видео, как Коля Должанский мило беседует, практически флиртует с яркой блондинкой проекта «Дом-2» Олесей Москалёвой. Надо отметить, что Коля часто был замечен в присутствии других девушек, когда слишком мило с ними беседовал. Сам участник телестройки не скрывает, что ему мало Кати Богдановой, и он ищет внимания на стороне.



На съёмке видно, как Коля смеётся и общается с Олесей, а потом на вопрос Никиты, как у молодых дела, Москалёва ответила, что всё хорошо и засмеялась. Коля отмолчался, но в его поведении было заметно некое смущение и волнение. Стоит напомнить, что Должанский часто «подбивал клинья» к другим участницам проекта. Раньше ему была симпатична Юлия Жукова, теперь он переключился на Олесю.



Николай открыто флиртует с посторонними девушками, что не может не расстраивать его возлюбленную Екатерину Богданову, с которой он планирует связать себя узами брака. К самим заигрываниям немолодого человека объекты его вожделения относятся несерьёзно.