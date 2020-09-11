Николай Должанский не перестаёт флиртовать и мечтать об Олеси Москалёвой. Мужчина верит, что их творческий союз может перерасти в нечто большее. Несмотря на то, что с Катей Богдановой у главного хедлайнера проекта ещё полностью не закончены отношения, он уже вовсю пытается завоевать расположение блондинки Москалёвой.



По типажу Олеся во многом схожа с Катей. Сама девушка непреклонна, в открытую говорит о том, что с Колей у них не получится отношений, но тем не менее с удовольствием принимает от него подарки. Девушка отказывается создавать пару с немолодым мужчиной, потому что опасается, что после Коли никто из парней не захочет больше с ней быть.



Николай ведёт себя довольно грамотно, не наглея и не переходя границы. Вместе с Олесей он записал песню, подарил букет из клубники в шоколаде, а недавно заказал себе футболку с изображением Москалёвой и пояснил, что теперь его муза всегда будет с ним. За своей бывшей девушкой Катей Богдановой хедлайнер телестройки тоже продолжает следить в Инстаграме. Его радует, что девушка проводит время с известными и весёлыми людьми, не теряя время даром.