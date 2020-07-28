Возвращаясь на проект, Николай Должанский ожидал, что по-прежнему будет хедлайнером, топовым участником и яркой личностью на шоу. Но его ожиданиям не суждено было осуществиться. В результате Николай Должанский производит впечатление брюзжащего деда, который не особо интересен публике. Сам Николай рассказал, что хочет вернуть себе славу популярного участника, ему надоело вызывать у всех жалость, сострадание, а порой и презрение.



Во всех многочисленных бедах и провалах Должанский винит свою спутницу на проекте Екатерину Богданову. На шоу «Спаси свою любовь» от 27.07.2020 он накричал на неё, пригрозив, что начнёт водить к себе в комнату Москалеву Олесю для развлечений, ведь с Катей мужчине очень скучно.



Екатерина тоже живёт на проекте совсем не так, как планировала. Богданова рассчитывала записывать песни, жить в роскоши, воспитывать детей и наслаждаться успешной жизнью. Должанский не упускает возможности зацепить Катю. Он говорит, что девушке пора взяться за ум, выйти из образа будущей звезды и стараться наладить свою жизнь.