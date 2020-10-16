Николай Должанский всегда знает, как легко раскрутить остальных участников, как создавать и подкидывать интересные темы для обсуждений и эфиров. Так, в эфире шоу от 15 октября 2020 года стало известно, что как раз Николай стал причиной разногласий красавиц из женской спальни.



Отсутствие спальных мест и оживленная борьба за участие в съемках проекта обоснованы сокращением эфирного времени «Дома-2». Именно это и заставляет всех отстаивать свои места на телестройке. Новенькая участница боксерша Анастасия Балтер, которая прозвала остальных жительниц поляны «курицами», была настроена решительно и хотела показать всем, что готова бороться за свое место под солнцем.



Новенькая не пожелала быть изгнанной из женской спальни, поэтому отстаивала свое место изо всех сил, а Должанский ей в этом помогал. Неужели теперь Насте придется строить отношения с Николаем, если она собирается остаться на проекте? Известно это будет в самое ближайшее время.