Доля современных вооружений в Воздушно-космических силах сегодня составляет уже более 70%, сообщил главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин.

Перед Вооруженными силами РФ поставлена задача к концу 2020 года довести долю современного оружия до 70%.

"Приняты в эксплуатацию и поставлены на боевое дежурство радиолокационные станции высокой заводской готовности системы предупреждения о ракетном нападении в городах Орск, Барнаул, Енисейск, оптический комплекс системы контроля космического пространства "Прицел", лазерный комплекс специального назначения "Пересвет", первая станция загоризонтного обнаружения "Контейнер-ЗМ". В результате доля современного вооружения Воздушно-космических сил уже превысила 70%", — сказал Суровикин в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, в соответствии с Государственным оборонным заказом авиасоединения с 2015 года ежегодно получают современные летательные аппараты, такие как новейшие самолёты Су-30СМ, Су-34, Су-35С и модернизированные самолеты МиГ-31БМ, боевые вертолёты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, Ми-8АМТШ и другие. В результате на новую технику перевооружены более 20 авиаполков.

Поставлено более 550 единиц современных образцов вооружения войск противовоздушной обороны, более 300 новых и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники космических войск.

«Что касается системы боевой подготовки, то она постоянно совершенствуется с учётом развития средств воздушного нападения и их способов применения в зарубежных странах, а также опыта применения Вооружённых Сил в Сирийской Арабской Республике. Это позволяет на практике отрабатывать новые способы и приемы ведения борьбы с воздушным противником», — сказал Суровикин.