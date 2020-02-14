СПОРТ

Долгожданный снег: на Эльбрусе открылся горнолыжный сезон

07:29 14/02/2020

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Эльбрус засыпало снегом. Он идет уже несколько дней. Из-за плохой видимости и метели администрации курорта даже пришлось на некоторое время закрывать канатную дорогу и горнолыжные трассы, сообщает телеканал «МИР 24».

Но сейчас погода отличная, и можно считать, что полноценный сезон в Приэльбрусье начался. Уровень снега на склонах гор – от одного метра. У подножия чуть меньше. Снегоуборочная техника едва успевает расчищать подъезды к горнолыжным полянам.

«Этот сезон мы начали с таким скудным количеством снега. Все были в ожидании, не только в Приэльбрусье, но и по всей России, было мало снега. И наконец, буквально дня три назад на нас обрушился циклон. Засыпало очень хорошо гору Чегет, сам Эльбрус засыпало. Спасатели провели очень хорошую работу: срезали лавины, сбивали их. Сейчас катание у нас безопасно», – отметил инструктор по сноуборду Ислам Ильдаров.

Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности. Подниматься в горы только с профессиональным инструктором и не выходить за пределы трасс.



