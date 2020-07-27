Впервые в истории доходы России от продажи золота превысили доходы от экспорта газа. Виной тому как резкий рост цен на драгоценный металл, так и обратный эффект — падение цен на газ. Но самое главное, что оказалась выигрышной долгосрочная стратегия российского Центробанка. Как золото сегодня выручает Россию и что можно ожидать от этого металла в дальнейшем?

Золото на бирже впервые побило исторический рекорд 2011 года, поднявшись до 1841 доллара за унцию и определенно нацелилось на 1900 долларов за унцию. Золото с нового года подорожало на 25% к доллару и на 45% к рублю. Этот драгоценный металл скупают все и в любой форме — от золотых украшений до фьючерсов.

Золото традиционно становится защитным активом на время кризиса, который в этом году случился из-за коронавируса по всему миру. У экономистов и инвесторов возникает все больше сомнений по поводу быстрого выхода из этого кризиса. Все больше рисков, что мир ждет дальнейшее падение экономики.

Своим ростом золото, конечно, обязано беспрецедентным снижениями ставок и накачиванию мировыми регуляторами экономик стимулами и капиталом. Центробанки разных стран пытаются за счет удешевления таким образом денег оживить экономическую активность. Обратная сторона медали в том, что происходит обесценивание валют, ставки по депозитам и доходность по облигациям падают до самых низких за всю историю показателей, а в ряде случаев уходят даже в отрицательную плоскость с учетом инфляции. Например, доходность 10-летних американских гособлигаций уходит все ближе к минус 1%. Все больше надежных бумаг не приносят инвестору ничего, кроме расходов. Забрать капитал с депозита, облигаций и вложиться в золото, чтобы пережить кризис — вот стратегия, которой пользуются сейчас инвесторы.

Простые граждане в кризис тоже начинают скупать драгметалл, но не в виде фьючерсов, монет или слитков, а как ювелирные украшения. Однако вложения в украшения с точки зрения инвестиций лучше не рассматривать. Слишком высока наценка ювелиров и продавцов за грамм золото, который в сережках и кольцах стоит, как правило, вдвое больше, чем на бирже, предупреждает вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский.

Прогнозы дальнейшего роста цены на золото крайне оптимистичны. Вязовский, в частности, ждет 2000 долларов за унцию уже к концу этого лета. С ним солидарны и другие эксперты.

«Дальнейшее снижение доходности десятилетних американских гособлигаций на фоне снижения ставки ФРС ограничено, но еще вполне возможно, поэтому у золота есть потенциал пробить отметку в 2000 долларов за унцию», — говорит младший директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Михаил Ткач. «В среднесрочной перспективе цены на золото будут колебаться вокруг отметки 2000 за унцию», — прогнозирует директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров.

«2000 долларов за унцию — это очень близкая цель. Для такого напряженного рынка, каким мы его видим сейчас, пройти вверх еще 55 долларов или 2,8% не выглядит непосильной задачей», — объясняет ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Все это показывает правильно стратегии России, которая с каждым годом покупала все больше и больше золота для своих резервов. Только в июне золотовалютные резервы России выросли почти на 3 млрд долларов (данные ЦБ РФ). На 1 июля 2020 года ЗВР составили 569 млрд долларов. ЗВР России состоят из валюты (в том числе «валюты» МВФ, так называемые специальные права заимствования) и монетарного золота. Активы в валюте занимают 75%, а золото — 25% в ЗВР. Объем резервов в иностранной валюте в июне уменьшился на более чем 0,8 млрд долларов, что связано с обесцениванием многих резервных валют. Тогда как стоимость монетарного золота в резервах в июне увеличилась на 3,2 млрд долларов. Валютные потери в ЗВР России были с лихвой компенсированы переоценкой золота.

«Стратегия ЦБ по диверсификации резервов с помощью покупок золота оправдалась и будет оправдываться, по крайней мере, в ближайшие пару лет. На рынке золота, конечно, могут случаться заметные коррекции, как это было в марте. Но единственное, в чем можно быть уверенным на ближайшее будущее — это низкие ставки ФРС США. В такой ситуации инвестиции в золото выглядят привлекательно», — говорит старший аналитик БКС Виталий Громадин.

По его словам, затраты золоторудных компаний находятся в основном около уровня 1000 долларов за тройскую унцию. А золото уже стоит почти в два раза дороже.

Любопытно, что российский ЦБ, активно скупавший золото в последние годы, с марта 2020 года прекратил закупки его в резервы. Неужели российский регулятор допустил ошибку?

Эксперты считают действия регулятора вполне логичными. «Банк России скупал золото в период благоприятных цен, а при резком росте цен начал избавляться от актива, фиксируя доходность от операций. Потенциал роста цен на золото, по нашем мнению, ограничен, поэтому возобновление покупок сейчас может быть рискованным», — считает Михаил Ткач. С другой стороны, если ситуация изменится, и реализуется негативный сценарий развития мировой экономики на фоне второй волны пандемии или новой торговой войны США с Китаем, то покупка золота даже при текущих отметках может стать оправданной стратегией, добавляет Ткач.

«Вероятно, ЦБ считает цену завышенной и выжидает коррекцию цен, чтобы в дальнейшем продолжить покупку золота», — считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров.

Тем более, обвал рынков и рубля в этом время потребовало от регулятора сосредоточиться на поддержке курса российской валюты и продаже валюты из резервов, замечает Купцикевич.

Впрочем, время для скупки золота еще не упущено, потому что эксперты не исключают локальной коррекции на фоне такой волатильности рынков. Хотя снижение цены вряд ли будет долгим и глубоким, после чего оно снова может подорожать (если грянет вторая волна, новая торговая война или что-то еще).

«На мой взгляд, текущий импульс роста золота — очень ненадежный, так как находится в противофазе от мировых фондовых рынков. Такие импульсы — очень недолговечны. Последний подобный пример мы наблюдали в марте, когда за обновлением 8-летних максимумов золото подверглось распродаже вслед за мировыми акциями. Шансы на коррекционный откат в ближайшие месяцы превышают потенциал роста цены», — полагает Александр Купцикевич.

«Стоит помнить, что ухудшение на рынках способно в считанные дни перевести золото в режим резкого снижения. Такое мы видели в марте этого года и до этого — в 2008 году. С другой стороны, способность мировых центробанков вернуть ликвидность на рынки зачастую порождает новые импульсы роста», — говорит Купцикевич.

Тем временем, рост мировых цен на золото и отказ Банка России закупать золото в марте принес еще один бонус российской экономике. Добытчики золота смогли продать за рубеж больше, чем обычно.

В итоге доходы от экспорта золота в первом полугодии впервые в истории России превысили выручку от продажи газа. Так, в апреле и мае 2020 года Россия заработала 3,58 млрд долларов на продаже 65,4 тонны золота за рубеж. Тогда как Газпром, по данным ЦБ, получил всего лишь 2,4 млрд долларов за экспорт голубого топлива за тот же период. Это минимальное значение за квартал с 2002 года.

Впрочем, сбрасывать со счетов продажи нефти и газа, конечно, не стоит. «Тем более, сейчас наметилось восстановление цен на нефть. Как только риски развития мировой экономики снизятся, скорее всего, снизятся и цены на золото», — заключает Илья Макаров из АКРА.

Стоит помнить, что рынок золота цикличен. Вслед за взлетом неизбежно идет падение. Другой вопрос, сколько длится каждый из этих периодов. За исключением обвала с 900 до 680 долларов за унцию на пике мирового финансового кризиса, с 2007 по 2011 год стоимость золота почти утроилась в долларах, а в рублях выросла в 3,6 раза. В конце 2011 года золото достигло исторического максимума в 1820 долларов за унцию, и стартовал новый цикл. С 2012 по 2015 года золото упало в цене более чем на 40%.