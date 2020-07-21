С россиян хотят начать взыскивать доги за услуги ЖКХ уже с сентября 2020-го. С таким предложением выступил глава думского комитета по энергетике Павел Завальный. Так, вместо января 2021-го мораторий на начисление штрафов за неуплату услуг могут отменить уже с осени. Эксперты считают, что изменение сроков нанесет серьезный удар по людям, чьи доходы рухнули из-за режима самоизоляции. Мораторий ввели в апреле и граждане успели накопить серьезную задолженность. Если инициативу депутата поддержат, ресурсники смогут отключить неплательщикам, например, горячую воду, что не только негуманно, но и несправедливо с учетом негативных последствий пандемии.

«Острая фаза пандемии заканчивается, и, на мой взгляд, целесообразно ограничить срок действия этого механизма поддержки бизнеса и населения, принятого на ее пике, например, сентябрем 2020 года. С тем, чтобы в преддверии наступления очередного отопительного сезона поднять снизившуюся дисциплину платежей за энергоресурсы и дать энергетикам больше средств на подготовку к зиме», — сказал Павел Завальный.

Директор «Организации народного контроля», эксперт ЖКХ Наталья Чернышева считает, что отмена моратория на штрафы и отключения за неуплату представляется крайне непродуманным и даже негуманным решением.

По её мнению, тема обсуждается под нажимом ресурсоснабжающих организаций, которые тоже находятся в крайне тяжелом положении. Но нельзя сначала объявлять про срок до 1 января 2021 года, а потом неожиданно переносить его на сентябрь.

Отметим, что безработных в России 3 млн, а к концу года по самым оптимистичным прогнозам их число вырастет до 5 млн, а по более реальным — до 7 млн. человек.

«Вопрос нужно ставить об адресных субсидиях из госбюджета для ресурсников и о массовых субсидиях для граждан, — говорит Чернышева. — Нужно действовать не кнутом в виде штрафов и отключений, а пряником в виде поощрений для тех, кто еще может заплатить. Без законов, облегчающих, а не усложняющих жизнь людей, мы с этой проблемой не справимся».

Точную сумму задолженности на текущий момент назвать сложно, так как отсутствует единая методика ее подсчетов, но собираемость платежей упала в различных регионах от 40 до 80%.

«Люди не смогут массово погасить задолженность без помощи от государства. А если неплательщиков начнут массово отключать от ресурсов, это чревато ростом социальной напряженности, — убеждена эксперт. — Оплатить долги многие все равно не смогут при всем желании, а отключение может в данных условиях рассматриваться как издевательство над людьми».

В результате массовых неуплат могут пострадать не только структуры жилищно-коммунального хозяйства, которым сложно будет обслуживать дома, подчеркивает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«Нужно постепенно восстанавливать платежную дисциплину. Коммунальной отрасли необходимо подготовить жилые дома к новому отопительному сезону и проблем с обеспечением средствами необходимых работ быть не должно», — подчеркивает он.

Учитывая довольно тяжелую обстановку на рынке труда и по части доходов населения, сокращать срок действия моратория власть, скорее всего, не будет — этот шаг может вызвать слишком большой резонанс и давление общественности, полагает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

«Проблема в том, что в бюджете образовался огромный дефицит, который как-то нужно закрывать. Долгов по ЖКХ в России — порядка полутора триллионов рублей, а к концу года этот показатель может вырасти еще на 10%, так как вопросы с трудоустройством решаются очень медленно, а порядка 10-12% закрывшихся предприятий — это несколько миллионов рабочих мест, которые ушли с рынка», — подытожил собеседник «».