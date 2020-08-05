Галия Ибрагимова, Софья Мельничук. После закрытия весной международного авиасообщения тысячи российских туристов застряли за рубежом. МИД, сотрудники посольств по всему миру, авиакомпании приложили немало усилий, чтобы доставить их домой. Дипломаты сравнивают процесс со спецоперацией и признают: не все прошло гладко. Тем не менее 50 тысяч россиян вернулись на родину. Mpravda.com пообщалось с теми, кто преодолел долгий путь.

«Люди были злы и растеряны»

Антон Дряничкин живет в Таиланде десять лет. Оказался там случайно. В 2008-м отправился автостопом из России в Китай, в Бангкоке подхватил лихорадку. Незнакомая страна, ни друзей, ни денег.

«Жил в палатке. Несколько дней лежал и бредил. Был сильный жар. Не верил, что справлюсь. Но сознание возвращалось. Выздоровел — и сразу искать работу. Устроился в турфирму, овладел языком. Так и осел в Бангкоке», — объясняет Дряничкин.

Антон освоился в Таиланде. Появились друзья, стабильный доход в туриндустрии — показывает иностранцам тайскую жизнь изнутри.

Когда ВОЗ объявила пандемию, российские путешественники особо не встревожились — по-прежнему прибывали в Таиланд. Не почувствовал изменений и Антон. Многие страны закрывали границы, а здесь от туристов отбоя не было. Однако в конце марта власти запретили международное авиасообщение. Тысячи иностранцев не успели покинуть страну, среди них — немало россиян.

«Злые и растерянные люди каждый день приезжали в аэропорт в надежде, что рейсы не отменят. Но самолеты не летали. Посольство России молчало. Там тоже не знали, что делать. Мы с друзьями в Бангкоке организовали сбор средств для наших, чтобы им переждать пандемию», — вспоминает Дряничкин.

Через несколько дней к застрявшим в Таиланде туристам обратился посол Кирилл Барский. Сказал: ситуация экстраординарная, но власти делают все для помощи соотечественникам.

«Российский посол разговаривал спокойно и просто. Не пытался уйти от проблемы, но и быстрого решения не обещал. На вопросы отвечал максимально честно. И хотя все почти отчаялись, человеческое отношение дипломата немного успокоило», — отмечает Дряничкин.

Вскоре туристы получили материальную помощь. Нашли дешевые гостиницы, купили еду. Никто не знал, сколько еще сидеть в чужой стране.

«Мы собрали дополнительно около трех тысяч долларов. Деньги в основном переводили россияне, которые, как и я, давно живут в Таиланде», — уточняет Антон.

Неопределенность угнетала, как и проблемы со здоровьем: «Были две женщины под семьдесят. У обеих — сахарный диабет. Инсулин закончился. Я доставал лекарство, приезжал почти каждый день. На родину их отправили в числе первых».

Сейчас почти все застрявшие в Таиланде россияне вернулись домой. Ситуация с коронавирусом на островах более или менее нормализовалась. Но власти не спешат открывать границы.

Отсутствие туристов не смущает Антона. Он изучает историю и культуру Таиланда. Когда авиасообщение восстановится, познакомит наших путешественников с новыми интересными фактами о тайской жизни.

Весной США вышли на первое место по заразившимся коронавирусом. Но Павел Шариков не торопился домой. Он участвовал в исследовательском проекте университета, изучавшего российско-американские отношения. В Америке жил уже год с женой и пятилетним ребенком.

«Казалось, карантин продлится две-три недели — ну, посидим дома, переждем, думали мы. Не представляли, что пандемия затянется. Посольство рекомендовало вернуться, но у меня же зарплата, квартира. Я верил: все быстро нормализуется», — рассказывает Шариков.

В конце весны практически вся исследовательская работа переместилась в онлайн. Родные Павла томились в четырех стенах.

«В июне решили: пора в Москву. Но как — не понимали. В Россию уже отправили несколько рейсов. В специально организованных телеграм-каналах соотечественники публиковали жуткие истории о том, как люди остались без денег и жилья в чужой стране», — продолжает Шариков.

В конце июня эвакуационные рейсы из Нью-Йорка в Москву организовывали раз в две недели. Список пассажиров формировали заранее. В посольстве Павлу объяснили: сначала необходимо зарегистрироваться на сайте «Госуслуги» и заполнить несколько бланков.

«Сказали, наш случай «гуманитарный», и через две недели мы были в числе пассажиров», — уточняет Павел.

Конечно, эвакуация шла не без заминок, но в целом люди и ведомства работали скоординированно: «Я позвонил в авиакомпанию — у оператора были все наши данные. То есть МИД, «Аэрофлот» и «Госуслуги» взаимодействовали оперативно — минимум бюрократии».

Рейс запланировали на начало июля. Время вылета —19:20. Павел с семьей прибыли в аэропорт почти в полдень и обнаружили длинную очередь из соотечественников. В Москве долго сидели в самолете — хотя после девяти часов в воздухе оставаться в кресле непросто. Грудные дети плакали. Выпускали людей группами.

Самое неприятное ждало на выходе из Шереметьево, где пассажиров распределяли по автобусам для отправки на самоизоляцию. Каждый указал место назначения еще в США, но логистику фактически провалили. Перед отправлением пару часов мыкались с ребенком в душном автобусе.

Павел с семьей изолировались на даче. Инфекции у них не обнаружили, сейчас обустраивают жизнь в России.

«Поездом из Вашингтона в Нью-Йорк, потом ожидание в аэропорту, перелет, прибытие к месту самоизоляции — в общей сложности эвакуация заняла почти 25 часов. Но наконец-то мы дома», — с облегчением вздыхает Павел.

Андрей Климентьев из Санкт-Петербурга поначалу шутил: «Застрял в раю». Прилетел в индийский штат Гоа максимум на месяц, но рейс в Россию, намеченный на 25 марта, отменили. Попасть в аэропорт, откуда эвакуировали, не получилось — в стране ввели тотальный локдаун. «Ни один таксист нас не повез. Можно было распечатать разрешение, но индусам на бумажки плевать. К тому же везде требуют наличку — а банкоматы отключили из-за карантина», — вспоминает он.

С консульством пообщаться не удалось: проблемы со связью. Почти три месяца он и товарищи по несчастью провели в отеле — практически без интернета и еды, на рисе и сухариках.

«На портале «Госуслуги» писал заявление пять раз, и все время что-то шло не так. Начиная с фото паспорта — там в кадр попал палец, хотя ничего не заслонял — и заканчивая проблемами с пересадочным билетом», — делится он подробностями.

Материальную помощь не получил: «После каждого внесения изменений по 30 дней рассматривали заявление, писали: в процессе, ждите. А потом просто сообщали об отказе. Надеюсь, никто из чиновников не присвоил деньги через мертвые души».

В итоге пришла ссылка на билет на 28 мая. Но в аэропорту в списках Климентьев не значился. «Я пробился в здание, добрался до сотрудника консульства. Тот сразу помог — прислал ссылку на оплату, я перевел 30 тысяч за билет и улетел». Андрей добавляет: рассчитывал все же на матпомощь. «Но ничего, в другом повезет», — заключает он.

Эльдар Рахманов отправился в Джакарту 30 января — планировал погостить у родственников пару месяцев. «Но 27 февраля закрылась граница. Вначале — шок: не понимал, что делать. По телевидению говорили: наши власти делают все для вывоза россиян. Но ничего не происходило», — вспоминает он.

В интернете Эльдар случайно наткнулся на видеообращение Марии Захаровой к застрявшим туристам — она рекомендовала связаться с посольством.

«В российском консульстве в Джакарте ничего дельного не посоветовали. Буркнули, мол, звоните напрямую в МИД России», — говорит Эльдар.

Дозвониться до Москвы было непросто, роуминг съедал все средства на телефоне. От знакомых узнал, что россиянам надо зарегистрироваться на сайте «Госуслуги» и подать заявление.

«В три часа ночи пришла СМС от «Аэрофлота», что в девять утра будет мой рейс из Денпасара. А я в Джакарте — добраться не успевал. Звонил в консульство, объяснял. В итоге так и не улетел», — сетует Рахманов.

Вторая попытка была успешнее. О вылете предупредили заранее. Рахманов взял билет из Джакарты в Денпасар, сдал в местной клинике тест на коронавирус, собрал документы. Но попал в еще одну передрягу: «Накануне вылета отменился рейс до Бали. Хорошо, родственники отвезли на другой остров на автомобиле».

В итоге улетел рейсом «Аэрофлота» за 400 евро. В аэропорту оставил половину вещей: борт принимал максимум 20 килограммов багажа. Еще повезло, что застрял в Индонезии: «Власти автоматически продлили визы, никого не штрафовали».

В Шереметьево Эльдар дал расписку, что обязуется две недели сидеть дома, и на специальном микроавтобусе отправился домой — приходить в себя после затянувшегося отдыха.

Пассажиры, прибывшие рейсом компании «Аэрофлот» из Нью-Йорка, в международном аэропорту Шереметьево в Москве