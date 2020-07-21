Общая сумма долга Белоруссии перед «Газпромом» резко выросла с конца мая, когда российская компания оценивала его в 165,5 миллиона долларов. По состоянию на середину июля задолженность составляет уже 273 миллиона долларов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Однако, по его мнению, уже в ближайшее время проблема с долгом может разрешиться, причем речь идет именно о погашении задолженности белорусской стороной.

Минск с начала года неоднократно просил Россию снизить цены на газ. Глава республики Александр Лукашенко отмечал, что европейские клиенты «Газпрома» платят значительно меньше, поэтому текущий контракт следует пересмотреть.

Президент России Владимир Путин в середине мая фактически отказал Минску в изменениях условий контракта, указав, что стоимость топлива экономически обоснована. Позднее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания готова пересмотреть соглашение, но только с 2021 года и после уплаты долга.

Белоруссия не признала наличие задолженности. По ее версии, та возникла из-за расхождений в методике учета газа. О том, что стороны пришли к какому-то компромиссу, в начале июля говорил посол Белоруссии в России Владимир Семашко, однако в Минске эту информацию не подтверждали.

Еще в конце июня Лукашенко призывал найти замену российскому природному газу, как республика уже поступила с нефтью. По его мнению, европейский газовый рынок радикально меняется, поэтому в мире существует достаточное количество поставщиков, которые хотели бы продать республике свой товар.

Ранее «Газпром» отказывался пересматривать контракты с Украиной и с Польшей. Киев не покупает газ у России с 2015 года, причем российская компания вынуждена была заплатить штраф за слишком высокие цены по решению Стокгольмского арбитража. Польша аналогичным образом сумела добиться компенсации в 1,5 миллиарда долларов. Республика прекратит поставки из России с 2022 года, перейдя на сжиженный природный газ (СПГ) и топливо из Норвегии.