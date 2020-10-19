Участник проекта Олег Доленко считает, что настоящий мужчина должен делать для своей женщины красивые и смелые поступки. Так, что касается конкурсов на «Доме-2», то здесь действуют свои правила. Молодой человек подумывает над тем, чтобы отдать место в конкурсе «Человек года» своей девушке Иванне Хаврак.



К тому же, в этапах гонки за почетное звание придётся много разговаривать и яростно отстаивать своё мнение, с чем Олег может не справиться. У Иванны же, наоборот, очень подвешен язык, поэтому шансов на победу у нее гораздо больше.



Доленко уверен, что только настоящий мужчина способен на такой поступок. В ночном эфире проекта от 17 октября 2020 года он спросил совета у Федора Стрелкова, рассчитывая на то, что участник тоже смог бы отказаться от конкурса в пользу возлюбленной Аниты Кобелевой. Многие зрители проекта сомневаются в том, что Стрелков отказался бы от участия и выигрыша, ведь он молчал даже тогда, когда Анита поливала грязью свою маму в эфире шоу.