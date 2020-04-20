Социальное дистанцирование является самым главным и действенным способом, который помогает не заразиться коронавирусной инфекцией. Об этом доктор медицинских наук, профессор Игорь Степанян рассказал в понедельник, 20 апреля.

«Социальное дистанцирование — это способ не заразиться, чтобы не нужно было лечиться от коронавируса. Тогда никакого вопроса о лечении не возникает», — сказал эксперт в эфире на телеканале «Звезда».

По его словам, ношение масок и дезинфекция общественных мест также позволят избежать массового заражения.

«Дезинфекция нужна там, где ходит много людей. Люди же дышат, плюют. И вирус какое-то время в окружающей среде живет. Если прошел человек больной и покашлял, это всё опустилось на землю, а потом ветер поднял пыль», — отметил Степанян.

Также профессор порекомендовал носить маску на тех улицах, где наблюдается большое скопление людей, а после возвращения домой тщательно помыть руки. Не лишним будет и промывание носа морской водой, которая может помочь чисто механически удалить вирус, сообщает телеканал «360».

Человек, чувствующий себя не очень хорошо, но при этом у которого отсутствуют явные симптомы коронавирусной инфекции, может обратиться в центр телемедицины, отметил Степанян.

«А если у вас появляются тяжелая одышка, непродуктивный кашель, температура, боль в мышцах, конечно, нужно вызывать врача», — подчеркнул он.

Ранее в этот же день советник директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев сообщил, что Россия по числу заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 на 100 тыс. жителей занимает 64-е место, а летальность меньше, чем в других странах.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России зафиксировано 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране выявлен 47 121 случай заболевания, умерли 405 человек, выздоровели — 3446.

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