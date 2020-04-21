Знаковым событием в борьбе с коронавирусной инфекцией стало амбулаторное лечение пациентов с COVID-19. Об этом заявил врач, официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, большинство больных коронавирусом будут лечиться не в больницах, а дома. «Если по любому чиху, симптому мы госпитализируем пациента, то в больнице всё равно может быть внутрибольничная инфекция, как бы мы ни огораживали это», — объяснил Мясников.

Он отметил, что во время амбулаторного лечения человек находится дома, а наблюдающий врач прописывает ему нужные таблетки, те же средства, который он получал бы в больнице. В дальнейшем за пациентом ведется наблюдение, «по видеосвязи, по телефону, навещая».

«Это работает, потому что большинство случаев COVID-19 протекают бессимптомно», — цитирует его 20 апреля «Газета.ру». По словам врача, недавно он проверился на антитела к коронавирусу и узнал, что уже переболел COVID-19. Мясников рассказал, что не придал значение кашлю, который возник у врача зимой во время поездки на Филиппины.

По состоянию на 20 апреля, в стране выявлен 47 121 случай заболевания, умерли 405 человек, выздоровели — 3446.

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