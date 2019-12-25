Телеведущий и бывший кремлевский врач Александр Мясников заявил о большой разнице в уровне оказания медицинских услуг в Москве и в остальной России. Своим мнением врач поделился в беседе с телеканалом «Царьград».

Мясников, который сейчас возглавляет городскую клиническую больницу №71 Москвы, заявил, что разочарован тем, как работает система здравоохранения в регионах. По его мнению, столичное здравоохранение находится на достойном уровне и этот опыт нужно распространить на всю страну.

«Я много езжу по стране и вижу зарплаты врачей, люди пишут мне. Просто волосы дыбом», — заявил Мясников.

Врач считает, что государственная система здравоохранения нуждается в полном реформировании. Систему, по мнению Мясникова, нужно перестроить так, чтобы она подчинялась исключительно федеральным властям и не управлялась «удельными княжествами» в регионах.

«Новый формат означал бы единый подход, единые зарплаты и так далее, — заявил Мясников. — Да, это расходы, но должно появиться хотя бы понимание, хотя бы направление… Но, к сожалению, я так и не дождался этого».

Ранее «URA.RU» сообщало, что вице-премьер Татьяна Голикова раскритиковала оптимизацию здравоохранения в регионах, назвав ее «ужасной». Позднее министр здравоохранения Вероника Скворцова ответила Голиковой на такие заявления, назвав их «излишне эмоциональными».

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