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Официальный представитель оперативного штаба по коронавирусу, врач Александр Мясников считает, что данный вирус «останется навсегда», как и многие его предшественники.

Рамблер

Специалист уверен, что примерно 60 процентов населения переболеет новой заразой и постепенно человечество сформирует иммунитет.

«Неприятно, но не трагично: болезнь в подавляющем числе случаев протекает малосимптомно, а то и вовсе незаметно», — успокоил он.

На данный момент Россия входит в десятку стран по количеству зараженных новым вирусом. Тем временем в Ухане, откуда пошло заболевание, снят карантин, город возвращается к повседневной жизни.

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