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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирус «явно щадит» Россию, что «видно по цифрам», и назвал ситуацию «русским чудом» — по аналогии с «германским чудом», как характеризуют ситуацию с распространением вируса в ФРГ.

Мясников написал в Telegram, что «нам повезло»: «Коронавирус нас явно щадит, это видно по цифрам. Не верите в заболеваемость — посмотрите на смертность».

Он указал, что «все говорят о „германском чуде“ и молчат про русское», хотя в Германии порядка 2 тыс. 800 умерших на 82 млн населения, в то время как в России — «меньше 100 на 145 млн» (пост Мясникова был опубликован утром в субботу, 11 апреля; по последним данным, за весь период в России от коронавируса скончалось 106 человек — прим. ВЗГЛЯД).

При этом «тестируем мы в абсолютных цифрах не меньше Германии», отметил врач.

«Может и правда все дело в вакцинации БЦЖ? Ведь в той же Германии низкие цифры отчасти от большого количества восточных немцев, в ГДР БЦЖ была обязательна. Я этого не знаю, и никто не знает пока. Нам многое придется узнавать об этой инфекции, и самое главное — насколько устойчив иммунитет при этой болезни», — добавил он.

Мясников указал, что коронавирус «в подавляющем числе случаев уносит жизни пожилых (70+) и хронически больных людей (сердечные болезни, включая гипертонию, диабет, онкология, тяжелые заболевания легких и почек)».

«Наша громоздкая и, как мне представлялось, устаревшая система здравоохранения с упором не на первичную амбулаторную помощь, а на стационары, на деле может оказаться более приспособлена к экстремальным условиям. У нас в разы больше больничных коек на душу населения, чем на Западе. Мир с удивлением узнал, что-то аппаратов ИВЛ и средств защиты у нас больше, чем у них», — написал доктор, добавив, что система здравоохранения США и Европы, в которых на медицину тратятся «немыслимые» деньги, «буквально рухнула» из-за коронавируса.

Однако он призвал не расслабляться: «Врачи могут лечить, но не остановить распространение болезни. Остановить можем только мы сами, принимая все меры, чтобы не заражать друг друга».

«Есть такое понятие — «управляемая инфекция». Не она нами, а мы ею. Сегодня у нас смертность от коронавируса намного ниже, чем от гриппа, и на порядки ниже, чем от других пневмоний. И обеспечивают это и в том числе карантинные мероприятия (…) Главное сейчас — максимально безболезненно пережить презентацию нового вируса и его имплантацию из животного мира в наш, человеческий (…) И еще — паника убивает больше людей, чем сама инфекция», — заключил Мясников.

Напомним, за последние сутки в России подтверждены 1 тыс. 667 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего в стране зарегистрировано 13 тыс. 584 заболевших.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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