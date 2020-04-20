Официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников рассказал, что уже переболел коронавирусной инфекцией. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, недавно он проверился на антитела к коронавирусу и узнал, что уже переболел COVID-19. Мясников отметил, что заразиться инфекцией мог во время зимнего путешествия на Филиппины, где у доктора появился кашель. При этом он отметил, что тогда не придал значения этому симптому.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России зафиксировано 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране выявлен 47 121 случай заболевания, умерли 405 человек, выздоровели — 3446.

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