Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал не придавать слишком много значения данным о количестве смертей от нового коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Мясников назвал соотношение умерших и выздоровевших неинформативным показателем. По его словам, человек с вирусным заболеванием лечится около одной-трех недель, за это время он выздоравливает и «скидывает» вирус.

Если инфекция признана особо опасной, как новый коронавирус, потребуется лабораторное подтверждение, что человек «чист», поэтому за ним дольше наблюдают. Мясников подчеркнул, что большинство больных сейчас находятся в периоде выздоровления и ждут лабораторных подтверждений.

«Согласитесь— совсем разные ситуации, когда 10 тыс. человек между жизнью и смертью и 300 умерло, 300 выжило, а за остальных бьются врачи и когда 300 умерло, ещё 300 тяжёлых, а остальные 9,5 тыс. успешно выздоравливают», — объяснил доктор (орфография и пунктуация автора сохранены).

По его словам, умирают из-за коронавируса в основном пожилые люди и люди с хроническими болезнями (гипертония, диабет, пневмосклероз), как и при обычном гриппе.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года.

Жертвами коронавируса, по последним данным, стали 427 человек. Общее число заболевших в Китае приблизилось к 20,5 тысячи, а выздоровели к 4 февраля 632 человека.

Случаи заболевания вирусом выявили в Великобритании, Индии, Италии, Австралии, Филиппинах, Малайзии, Франции, Германии, Финляндии, Камбодже, Непале, Шри-Ланке, Сингапуре, Саудовской Аравии, ОАЭ, Южной Корее, Таиланде, Японии и США. 31 января стало известно о двух первых заболевших коронавирусом в России, оба они — граждане Китая.

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