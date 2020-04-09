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Известный российский врач Александр Мясников высказал свое мнение по поводу ситуации, возникшей в России из-за эпидемии коронавируса.

Медик и и популярный телеведущий назвал сроки окончания карантина, а также сообщил о его последствиях. Согласно мнению столичного врача, ограничения в нашей стране после первого мая больше продлевать не будут.

Он подчеркнул, что введенный режим самоизоляции снижает нагрузку на систему здравоохранения, не давая ей обрушиться, именно поэтому сейчас он так важен.

Однако если карантин продлится дольше месяца, его последствия будут еще более серьезными, чем разрушения от самого коронавируса, рассказал Александр Мясников в эфире "Соловьев Live" на "Ютуб".

Панику вокруг коронавируса нового типа COVID-19 медик считает чересчур раздутой, сравнив ее с психологическим терроризмом.

Согласно мнению Александра Мсяникова, мир саморазрушается сознательно, аргументируя это спасением людей. Однако различные компании не разоряются из-за онкологических заболеваний, хотя от них, считает Мясников, умирает также огромное количество пациентов.

Тем не менее, коронавирус начнет отступать, лишь когда им переболеет 60% населения, заключил врач. Именно поэтому сейчас важно выиграть время, чтобы не допустить резкого роста смертности.

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