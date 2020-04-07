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Шведские власти приняли решение не вводить жестких карантинных мер, предоставив молодым людям возможность переболеть, заявил доктор Александр Мясников. При этом молодежи настоятельно рекомендуют держаться подальше от людей пожилого возраста, которых планируют привить, когда появится вакцина, сообщает «Царьград».

Отметив, что Россия выбрала иной вариант борьбы с коронавирусной инфекцией, Мясников заявил о едином пути исцеления для обоих стран — приобретении «стадного иммунитета». По его словам, для того, чтобы победить COVID-19, необходимо чтобы большинство населения получило вакцину или приобрело невосприимчивость к инфекции после болезни.

Ранее, как сообщал «Рамблер», директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что впоследствии коронавирус может укрепиться в качестве сезонного заболевания.

Ученый подчеркнул, что в связи с этим обстоятельством полностью победить COVID-19 человечеству не удастся. По его словам, если в ближайшие месяцы получится обуздать пандемию, то уже осенью коронавирус может вернуться.

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