Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о двух видах коронавируса. По его словам, правильнее будет сказать, что мы имеем дело с двумя разными болезнями.

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Первый тип, который Мясников называет COVID-1, по симптомам схож с ОРЗ и является самым распространенным.

— Еще в «доковидную» эпоху 30% всех ОРЗ вызывалось (и по сей день вызываются) коронавирусами. Не новым, а нашими старыми добрыми человеческими коронавирусами, коих мы знаем четыре разновидности, — рассказал медик в Telegram-канале.

Эти четыре разновидности известны вирусологам с 60-х годов, и они тоже добрались до людей через летучих мышей. Второй тип, COVID-2, — это опасная вирусная пневмония, встречающаяся гораздо реже, чем ОРЗ.

— И тут прогноз зависит от степени поражения легких пневмонией и функциональных резервов организма к сопротивлению. Кстати, вирусная пневмония может быть вызвана и «человеческими» коронавирусами, — отметил доктор.

Смертность от вирусной пневмонии среди пожилых пациентов достигает 10%, добавил он.

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, рост новых случаев заражения наблюдается в 60 российских регионах. Медики фиксируют случаи завоза COVID-19 в РФ из-за рубежа.