Кофе предотвращает риск онкологии печени, простаты и груди, также способствует лечению цирроза, заявил в эфире «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. Он отметил, что есть ряд мифов о вреде кофе для людей с гипертонией, аритмией и прочими нарушениями. Но все это не так.

«Вот я гипертоник, я померю после кофе давление, какое оно», — подчеркнул Мясников. Он также опроверг, что кофе вредно при ишемической болезни сердца. Кофе улучшает память, способствует борьбе с запорами, улучшает моторику ЖКТ.

«Вы можете его любить или не любить, но не говорите, что кофе вреден, он – полезен», — добавил Мясников. Он добавил, что он его даже следует пить болеющим гепатитом B и С.

Отметим, что ранее ученые предупреждали об опасности частого употребления кофе натощак. Это связано с риском возникновения гастрита из-за раздражающего эффекта от кофе.