Он рассказал о самых распространенных признаках рака кожи, которые можно заметить самостоятельно.

Главврач больницы № 71 в Москве Александр Мясников рассказал о «системе A, B, C, D, E», которая поможет отличить потенциально злокачественную родинку. Он отметил, что чаще всего от рака кожи страдают белокожие светловолосые люди.

Рак кожи – одно из немногих заболеваний, которое многие больные могут успешно определять самостоятельно, что очень важно для хорошего прогноза в лечении. Женщинам рекомендуется проводить самообследование на рак груди, а всем, у кого есть крупные или странные родинки – на рак кожи.

В формуле, озвученной Мясниковым в эфире телеканала Россия, буква А означает асимметрию. Если мысленно разделить родинку пополам, ее части должны быть похожи друг на друга. Рваные края и ассиметричная форма могут быть признаками рака кожи.

B – это border (граница). У здоровой родинки есть четкие границы, а родинка, «растекающаяся» по коже, может быть опасной. С означает color (цвет) – у нормальной родинки он должен быть однородным.

Следующий пункт, D — это диаметр. Любая родинка более шести миллиметров в диаметре считается подозрительной. Е означает эволюцию родинки: если с течением времени родинка не меняется, она почти наверняка не представляет опасности.

Любую подозрительную родинку лучше показать дерматологу. Кстати, крупные родинки можно удалить, чтобы в дальнейшем они не причиняли беспокойства. Ни в коем случае не делайте этого самостоятельно – обратитесь к врачу или в косметологический кабинет и обязательно отправьте родинку на биопсию.

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