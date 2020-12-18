О вакцинах от коронавируса нового типа рассказал доктор Мясников.

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Прежде всего, врач напомнил о вспышке пневмонии, которая произошла в 2002 году. Ее вызвал коронавирус SARS-1, и ученые разработали вакцину. Тогда человечеству повезло: вирус исчез, так что надобность в вакцине отпала. Однако разработки, конечно, сохранили.

Известно, что коронавирус цепляется к рецепторам при помощи «шипов», которые всем знакомы по его изображениям. Их нужно нейтрализовать.

Вакцину «Спутник V», которая стала первой российской вакциной от коронавируса, разработали в институте Гамалеи. Ее принцип — в использовании частиц других похожих вирусов. Сходный белок «шипов» вызывает ответ от иммунной системы.

Вакцина номер два — «ЭпиВакКорона» от «Вектора», тоже российская разработка, она относится к рекомбинантным вакцинам. Здесь «шип» вируса синтезируют искусственным путем. Что касается известной компании Pfizer, то она создает вакцину, действующую по принципу «кодировки» «шипа».

Как заявил президент Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ, новые российские вакцины от коронавируса должны появиться в ближайшее время.

По прогнозу пульмонолога Александра Карабиненко, коронавирусом так или иначе могут переболеть все, поскольку он циркулирует в воздухе и разносится бессимптомными носителями. При помощи вакцинации можно будет избежать тяжелых случаев, но не избавиться от вируса совсем.