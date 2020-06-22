Врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал, в каких случаях при головной боли следует обратиться к врачу, а не глушить ее обезболивающими.

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— Какая головная боль опасна? Сильная, от которой вы просыпаетесь ночью, та, которая сопровождается изменением неврологических симптомов, — сказал медик.

По его словам, признаками серьезного расстройства являются ухудшение зрения после приступов боли, провисание носогубной складки и онемение конечностей.

Тревожными «звоночками» являются также усиление боли при сменe положения телa или кашле. Это может указывать на повышенное внутричерепное давление в результате опухоли, кровоизлияния или расслоения аневризмы.

Однако чаще всего головная боль проявляется у людей от усталости, недостатка сна или неправильного положения головы, отметил врач.

По словам медиков, головные боли разделяют на первичные и вторичные. Головная боль считается первичной, если она является основным проявлением заболевания мозга, например, при мигрени. Вторичная головная боль – это симптом других нарушений, например, травмы головы, хронической ишемии мозга, вирусных заболеваниях, болезни шейного отдела позвоночника и т. д.

Ранее Мясников рассказал о заболеваниях, которые могут привести к потере зрения. По его словам, самыми распространенными болезнями, влияющими на глаза, являются гипертония и сахарный диабет.

Мясников напомнил, какие медикаменты следует запасать дома на время пандемии коронавируса. По его словам, единственным лекарством, которое нужно иметь в домашней аптечке абсолютно всем, является парацетамол. Остальные рекомендации индивидуальны, а это — общая.