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Телеведущий заявил, что, если обнаружит у себя симптомы коронавируса, то, в первую очередь, предпримет организационные меры.
Запретит жене выходить из дома и обзвонит всех, с кем в последнее время контактировал, — информирует vz.ru.
Далее резко увеличит объем потребляемой жидкости для скорейшего вывода токсинов из организма.
«Наварю компотов, чаев, буду пить, пить, пить и пить».
В свой рацион добавит максимальное количество фруктов.
Снижать температуру Комаровский предлагает парацетамолом, а лечить воспаленное горло — специальными леденцами.
Никаких иных лекарственных средств он применять не планирует.
Кроме того, врач призвал следить за температурой в квартире — она должна быть достаточно невысокой — до плюс 20 градусов.
Как сообщал «Рамблер», по мнению Комаровского, вирулентность COVID-19 снизится, вакцина в итоге появится, а наиболее уязвимые люди погибнут за один-два года.
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