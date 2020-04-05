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Телеведущий заявил, что, если обнаружит у себя симптомы коронавируса, то, в первую очередь, предпримет организационные меры.

Запретит жене выходить из дома и обзвонит всех, с кем в последнее время контактировал, — информирует vz.ru.

Далее резко увеличит объем потребляемой жидкости для скорейшего вывода токсинов из организма.

«Наварю компотов, чаев, буду пить, пить, пить и пить».

В свой рацион добавит максимальное количество фруктов.

Снижать температуру Комаровский предлагает парацетамолом, а лечить воспаленное горло — специальными леденцами.

Никаких иных лекарственных средств он применять не планирует.

Кроме того, врач призвал следить за температурой в квартире — она должна быть достаточно невысокой — до плюс 20 градусов.

Как сообщал «Рамблер», по мнению Комаровского, вирулентность COVID-19 снизится, вакцина в итоге появится, а наиболее уязвимые люди погибнут за один-два года.

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