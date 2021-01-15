По словам врача-педиатра и телеведущего Евгения Комаровского, определенный виды болей в животе может указывать на серьезное состояние. Об этом он рассказал в своем Instagram.

комаровский

Медик подчеркивает, что у детей чаще всего боли в животе связаны с газообразованием или запором. Боль в животе в этом случае локализуется в районе пупка и неопасна. Меры. разумеется, принять нужно в любом случае.

Если болит не «в центре живота», то это повод обратиться к врачу и усилить бдительность, отметил Комаровский.

Если болит правая нижняя часть живота, в кале или рвоте есть кровь, то следует вызвать скорую. Потливость, жар, сыпь или сонливость, которые сопутствуют болям, особенно должны насторожить, предупредил врач.

Резкая боль в животе с тошнотой и рвотой — повод для вызова скорой и в случае со взрослыми. Так проявляются опасные инфекции, аппендицит, панкреатит, тромбоз, мерцательная аритмия.

Ранее доктор Комаровский назвал неожиданную опасность потери обоняния при коронавирусе. По его словам, есть две ситуации, когда отсутствие обоняния может реально угрожать жизни. Первая связана с тем, что посредством обоняния человек определяет качество продуктов. Вторая ситуация, когда из-за отсутствия обоняния больной не может ощущать запах дыма и газа.