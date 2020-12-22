По словам Евгения Комаровского, известного врача-педиатра, телеведущего и блогера, коронавирус нового типа оказывает влияние на психическое состояние человека.

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Медик часто отвечает на вопросы, которые задают ему пользователи Сети. Недавно его спросили, на самом ли деле коронавирусная инфекция разрушает мозг? Дело в том, отметил спрашивающий, что в СМИ все чаще пишут, будто пациенты в последнее время стали нападать на врачей и вообще вести себя неадекватно.

Врач сказал, что да, правда: почти тридцать процентов больных с тяжёлым течением коронавируса имеют все признаки депрессии и даже предпринимают попытки суицида. Комаровский подчеркнул, что это, на самом деле, серьезная проблема, и ею озабочены врачи во многих странах. И, как ни странно, дело даже не столько в самой болезни, а в том, сколько всего вокруг нее нагнетается. Медик назвал происходящее «информационным геноцидом». То есть негативное влияние СМИ, особенно телевизионных, превышает негативное влияние ковида, считает специалист.

Что касается депрессии, то ее проявления усиливаются за счет дефицита кислорода и отсутствия адекватной физической активности.

Ранее Комаровский рассказал, что при коронавирусе можно значительно облегчить состояние больного, если он будет спать на животе.

Как считает иммунолог Михаил Костинов, даже коронавирус не заставит россиян променять новогодние корпоративы на домашние посиделки. За это веселье, скорее всего, придётся платить всплеском заболеваемости. Опасность корпоративов состоит ещё и в том, что могут пострадать близкие празднующих.