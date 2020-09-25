Врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, как отличить симптомы менингита от обычной простуды. По его словам, менингит не появляется от того, что вы не надели шапку.

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Проявлением менингококкового сепсиса, то есть заражения крови менингококком, по утверждению медика, является сыпь.

— Именно эта сыпь — показатель чуть ли не самого опасного состояния при заражении организма менингококком, — сообщил Комаровский в своём Instagram.

Также среди основных симптомов менингита выделяют сильную головную боль. У малышей верным признаком считается монотонный плач и изменившееся поведение.

Родителям нужно срочно обращаться к врачу, если ребёнок при болезни стал вести себя «странным образом», рассказал педиатр.

Другие признаки менингита: высокая температура, напряжение в шее, невозможность наклонить голову (прижать подбородок) к груди, тошнота и рвота, нарушения сознания (сонливость, спутанность, потеря сознания), светобоязнь.

У новорожденных детей, кроме вялости и сонливости, могут быть затруднения при кормлении, диарея, выбухание родничка.

По словам медиков, бактериальные менингиты часто сопровождаются судорогами и специфической «звездчатой» сыпью на коже.

Ранее сообщалось, что в Австралии женщина скончалась вскоре после того, как ее поцарапала и лизнула кошка. Родственники обнаружили ее без сознания в постели рядом с домашним животным. Позже врачи выявили в организме женщины бактерию pasteurella multocida, которая вызывает бактериальный менингит.