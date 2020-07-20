Денис Ворошилов. Комитет британского парламента по разведке опубликует доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику во вторник в 10.30 (12.30 мск), говорится в заявлении комитета.

«Доклад комитета по России, подготовленный прежним составом комитета, будет представлен парламенту в 10.30 (12.30 мск) вторника 21 июля. Он будет доступен на сайте комитета», — говорится в заявлении.

Текст 50-страничного доклада был передан в канцелярию премьера еще 17 октября прошлого года. Правительство тогда затормозило публикацию, сославшись на то, что обнародованию документа должны предшествовать «определенные процессы». Новый состав комитета по разведке и безопасности был сформирован на этой неделе, что открыло путь для публикации доклада.

Премьер Британии Борис Джонсон, еще занимая пост главы британского МИД, заявлял в интервью Mpravda.com, что Великобритания не располагает данными о вмешательстве России в референдум по Brexit и другие политические процессы.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.