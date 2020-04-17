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«Докажи себе, что ты №1»: Джошуа вызвал Фьюри на бой

03:57 17/04/2020

Энтони Джошуа заявил, что бой за бесспорный титул чемпиона мира в супертяжелом весе с Тайсоном Фьюри необходим для определения бесспорного лидера.

«Если ты действительно хочешь сказать, что ты номер один, иди и сразись со мной. Давай уже разберемся с этим. У меня есть все остальные пояса, так что это только это имеет смысл», – сказал Джошуа Sky Sports, обращаясь к Фьюри.

30-летний Джошуа победил мексиканца Энди Руиса-младшего в декабрьском бое-реванше в Саудовской Аравии, чтобы вернуть себе титулы IBF, WBA, WBO и IBO. Фьюри выиграл титул WBC в Лас-Вегасе два месяца назад, одолев Деонтея Уайлдера в седьмом раунде.

«Я – чемпион мира в тяжелом весе, а он-чемпион WBC. Что это докажет, если мы с ним будем драться? В супертяжелом весе будет одна доминирующая фигура, которая получит все пояса и станет бесспорным чемпионом. По логике вещей, чтобы доказать, что я – номер один, я должен сразиться с Тайсоном Фьюри. Он должен сразиться с Энтони Джошуа», – считает боксер.

Следующий поединок Джошуа с претендентом на титул IBF – болгарским боксером Кубратом Пулевым должен был состояться 20 июня, но был отложен из-за коронавируса.

Американец Деонтей Уайлдер призвал Фьюри к реваншу, но и этот бой был перенесен с 18 июля на октябрь.

Промоутер Джошуа – Эдди Хирн, предположил, что поединок с Фьюри может состояться, но после ранее оформленных договоренностей на бои с другими боксерами.

«Было бы удивительно сказать Пулеву что-то вроде, мы тут посчитали, будет лучше, если ты пока подождешь, а Уайлдеру – у тут есть рыба покрупнее, брат, подожди», – добавил Джошуа.

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В конце марта Энтони Джошуа самоизолировался после сообщений о болезни принца Чарльза. Боксер посетил банкет в Вестминстерском аббатстве в честь Дня Содружества, где присутствовали члены королевской семьи. А потом у принца Чарльза обнаружили признаки коронавируса.

Джошуа не был болен, он выдержал недели карантина и теперь уверяет, что вынужденный перерыв из-за пандемии позволил ему переориентироваться.

«Жизнь и раньше двигалась в таком быстром темпе, что у меня не было времени оглянуться назад и оценить свои шаги. Теперь я нашел время по-настоящему взглянуть на себя, двигаясь вперед, в следующую главу своей карьеры.С ментальной и физической точки зрения это должно сослужить мне хорошую службу, потому что я хорошо отдохнул. Мой ум успокоился, мое тело успокоилось. Когда огонь снова разгорится, это будет ревущее пламя», – заявил Джошуа.



