Нефтегазовые доходы федерального бюджета России рухнули за три квартала на 36 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе» НИУ ВШЭ.

За январь-сентябрь поступления от продажи нефти и газа составили шесть триллионов рублей. Расходы федерального бюджета оказались равны 15 триллионам рублей (рост на 25 процентов). Увеличение произошло из-за финансирования расходов на борьбу с пандемией коронавируса. При этом доходы сократились на 12 процентов, составив 13,2 триллиона рублей.

В бюджете выросла доля расходов на здравоохранение (в 1,9 раза), социальную политику (на 32 процента) и межбюджетные трансферты (на 49 процентов). Дефицит бюджета составил 1,8 триллиона рублей. Около 40 процентов годовых расходов могут прийтись на четвертый квартал, отмечают эксперты.

Нефть сражается за новый ценовой уровень

В сентябре президент Владимир Путинзаявил, что Россия смогла слезть с нефтяной иглы. Он отметил, что углеводороды остаются основным источником поступлений в бюджет. Однако в 2021 году доля доходов бюджета впервые в современной истории России упадет до трети, а доля ненефтегазовых доходов бюджета возрастет до 70 процентов.