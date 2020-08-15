16 августа 1945 года в Москве был подписан договор о советско-польской государственной границе, поставивший правовую точку в почти 30-летней истории определения восточных рубежей современного польского государства.

Вопрос о границах Польши, пребывавшей в составе Российской империи под названием Царства Польского, был поднят на Парижской мирной конференции (1919-1920) по итогам Первой мировой войны. Победившие в войне страны Антанты (Англия, Франция, США и их союзники) постановили считать «временной восточной границей» Польши линию, проведенную с севера на юг через Гродно, Немиров, Брест-Литовск, Устилуг и далее до Карпат по этнографическому принципу. Земли с преобладанием польского населения оказывались к западу от этой линии, а непольского (литовского, белорусского, украинского) – к востоку. Однако польское правительство проигнорировало данное решение и в апреле 1920 года начало военные действия против советского государства. В критический период, когда Красная Армия перешла в контрнаступление, польское правительство 10 июля 1920 года на конференции в бельгийском городе Спа признало своей восточной границей линию, предложенную странами Антанты. 12 июля 1920 года английский министр иностранных дел лорд Джордж Керзон обратился к советскому правительству с предложением прекратить войну с условием, что восточная граница Польши пройдет по обозначенной в Париже линии, с тех пор известной как «линия Керзона». Но советское правительство отказалось от посредничества Керзона и настаивало на непосредственных переговорах о мире с Польшей.

Вскоре в военном положении Польши произошли улучшения. В середине августа 1920 года, после сражения под Варшавой, оказавшись без резервов и боеприпасов, Красная Армия вынуждена была отступить. Правительство Польши, используя изменение положения на фронте, навязало Советской России по Рижскому мирному договору 1921 года границу, проходившую далеко к востоку от «линии Керзона». К Польше отошли западные области Украины и Белоруссии.

Вновь «линия Керзона» оказалась в центре исторических событий в сентябре 1939 года, когда Польша подверглась нападению со стороны Германии и лишилась государственной независимости. СССР оказался перед перспективой получить границу с рейхом там, где на 1 сентября 1939 года проходила советско-польская госграница. Требовалось выдвижение рубежей обороны как можно дальше на запад. Исходя из обстановки, части Красной Армии получили приказ вступить на территорию восточной Польши. За 12 дней они продвинулась на запад на несколько сот километров, освободив западные части Украины и Белоруссии и возвратив Вильно (ныне Вильнюс) Литве. Тем самым Советский Союз исправил несправедливость, совершенную в 1921 году, и предупредил захват этих территорий фашистской Германией. Волеизъявлением населения западные части Украины и Белоруссии были воссоединены с Украинской и Белорусской ССР и вошли в состав СССР. Подписанный с Германией 28 сентября 1939 года договор о дружбе и границах устанавливал западную границу СССР в целом по «линии Керзона», за исключением района Белостока, где она прошла несколько западнее.

При этом уже 30 июля 1941 года Советский Союз установил отношения с польским эмигрантским правительством в Лондоне (Великобритания), а в декабре 1941 года руководитель СССР Иосиф Сталин предложил польскому руководству концепцию урегулирования советско-польских территориальных разногласий путем компенсации включенных в состав СССР земель Западной Украины, Западной Белоруссии и Виленского края восточными территориями Германии до реки Одер, а также балтийским побережьем и большей частью Восточной Пруссии. Однако польское руководство сразу отказалось и позже не стало обсуждать это предложение.

Когда на Тегеранской конференции (28 ноября – 1 декабря 1943 года) руководителей трех союзных держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне – СССР, США и Великобритании возник вопрос о восстановлении восточной границы Польши, «линия Керзона» послужила отправным пунктом дискуссий.

Президент США Франклин Рузвельт и представитель Великобритании Энтони Иден отстаивали вариант линии, в соответствии с которым Львов предполагалось оставить Польше. Британский премьер Уинстон Черчилль, преодолев сильное сопротивление польского правительства в эмиграции и вопреки своему собственному желанию, уступил давлению советского лидера Иосифа Сталина, настаивавшего на том, что советско-польская граница могла бы пройти «примерно по так называемой линии Керзона». В результате была достигнута в предварительном порядке договоренность о том, что послевоенные границы Польши должны пройти по «линии Керзона» на востоке и по реке Одер на западе.

11 января 1944 года было опубликовано заявление советского правительства, в котором, несмотря на разрыв отношений с польским эмигрантским правительством, СССР подтвердил готовность положить в основу послевоенной советско-польской границы «линию Керзона» с ее возможным «исправлением» в пользу Польши в том направлении, чтобы районы, в которых преобладало польское население, были переданы ей.

26 июля 1944 года в заявлении Народного комиссариата иностранных дел (НКИД) СССР подчеркивалось, что Красная Армия, преследуя отступающие германские войска и вступив в пределы Польши, имеют целью «помочь польскому народу в деле восстановления независимой, сильной и демократической Польши». В тот же день было подписано соглашение с Польским комитетом национального освобождения (ПКНО) в качестве временного исполнительного органа на территориях, освобожденных Красной Армией. В дальнейшем ПКНО был преобразован во Временное правительство Польши, которое 4 января 1945 года признало СССР.

На Ялтинской (Крымской) конференции союзников (4-11 февраля 1945 года) было окончательно решено, что польско-советская граница должна пройти по «линии Керзона» с отступлением от нее в некоторых местах от пяти до восьми километров в пользу Польши. Предусматривалось, что Польша «должна получить существенные приращения территории на севере и на западе».

Окончательно граница между СССР и Польшей была определена Договором о советско-польской границе в соответствии с решением Ялтинской конференции. Его подписали в Москве 16 августа 1945 года глава НКИД СССР Вячеслав Молотов и премьер польского Временного правительства национального единства Эдвард Осубка-Моравский. Граница определялась по рекам Сан и Западный Буг. Согласно договору, Советский Союз уступил Польше дополнительно территорию, расположенную к востоку от «линии Керзона» до реки Западный Буг и реки Солокия, к югу от города Крылов с отклонением в пользу Польши максимально на 30 километров, и часть территории Беловежской пущи на участке Немиров – Яловка, расположенной на восток от «линии Керзона», включая Немиров, Гайновку, Беловеж и Яловку, с отклонением в пользу Польши максимально на 17 километров.

Одновременно было подписано соглашение о возмещении ущерба от германской оккупации.

Советское правительство отказывалось в пользу Польши «от всех претензий на германское имущество и другие активы на территории Польши, включая и ту часть территории Германии, которая переходит к Польше». Кроме того, советское правительство уступало Польше часть своей доли репараций. В свою очередь польское правительство обязывалось, начиная с 1946 года, поставлять СССР уголь ежегодно в течение всего периода оккупации Германии.

В дальнейшем линия советско-польской границы была несколько уточнена согласно договору от 15 февраля 1951 года, в результате которого две страны обменялись равными по площади территориями по принципу «километр на километр». В итоге к Польше отошел участок в Дрогобычской области (принадлежавший Украинской ССР) общей площадью в 480 квадратных километров, а СССР приобрел равный по площади участок в Люблинском воеводстве.

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