Действующий президент Молдавии Игорь Додон может снова одержать победу на выборах на высший государственный пост, его готовы поддержать около 35% жителей республики, свидетельствуют представленные в понедельник данные социологического опроса Ассоциации социологов и демографов.

Респондентов спросили, за кого бы они проголосовали, если бы в ближайшее воскресенье прошли выборы президента республики. Кандидатуру Додона готовы поддержать 34,55% (35,8% в июне) респондентов, экс-премьера Майю Санду — 19,1% (19,2% — ранее).

Лидер партии «Платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе набрал бы 7,55% голосов (5,5% — ранее), председатель «Нашей партии» Ренато Усатый — 5,1% (4,1% — ранее), глава Демпартии Павел Филип — 4,35% (1,9% — ранее). Остальные возможные кандидаты на пост президента в совокупности набрали 4,15%.

Против всех готовы проголосовать 14,75% опрошенных, не могут ответить 4%, не хотят участвовать в выборах — 6,45%.

Выборы президента республики запланированы на 1 ноября.

Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов c 14 по 24 июля, в нем приняли участие 1175 человек из 87 населенных пунктов, погрешность составляет 3%.