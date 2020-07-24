Президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что считает странным отказ Интерпола объявить олигарха Владимира Плахотнюка в международный розыск.

Генеральная прокуратура Молдавии сообщила в пятницу, что Интерпол отказался объявлять Плахотнюка в международный розыск.

«Для меня это странное решение, похоже, что кто-то пытается предоставить Плахотнюку «геополитическую крышу» — надеюсь, что это не американцы. Но некоторые лица хотят его использовать для президентских выборов», — сказал Додон в видеоэфире, который транслировался на его странице в Facebook.

По словам президента, если бы Плахотнюк находился не в США, он бы уже давно был на родине. Он выразил надежду, что партнеры Молдавии будут сотрудничать с правоохранительными органами республики.

Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.

На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. Плахотнюк покинул страну в начале июня 2019 года, 24 числа того же месяца он заявил, что покидает пост главы Демпартии, 30 июля отказался от мандата депутата. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в конце февраля этого года о том, что Плахотнюк находится в США. При этом США внесли Плахотнюка и его семью в санкционный список. В мае суд Кишинева выдал ордер на заочный арест Плахотнюка на 30 дней, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.