Президент Молдавии Игорь Додон в среду выразил благодарность руководству России за решение продлить до конца года срока беспошлинного ввоза молдавских товаров.

«Правительство РФ 27 июня приняло постановление о продлении до 31 декабря срока беспошлинного ввоза ряда молдавских товаров на территорию России. Решение российского правительства приветствуется экономическими агентами Республики Молдова, а высшее руководство нашей̆ страны выражает искреннюю благодарность российским коллегам за очередной̆ дружественный̆ шаг, способствующий̆ укреплению стратегического партнерства между двумя странами», — написал Додон на своей странице в Facebook.

По словам президента, продление льготного режима позволит молдавским экспортерам сэкономить от 300 до 500 миллионов леев (около 17,4-29 миллионов долларов).

Россия с 1 января 2019 года на полгода отменила пошлины на импорт ряда товаров из Молдавии, в конце июня было решение продлить отмену пошлин до 1 января 2020 года, а после ноябрьской встречи с тогдашним главой правительства РФ Дмитрием Медведевым премьер Молдавии сообщил о решении российских властей разрешить республике и в первом полугодии 2020 года ввозить товары без пошлин.