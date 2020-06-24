Президент Молдавии Игорь Додон считает, что участие военных из разных стран в параде в Москве стало символом общей Победы над фашизмом.

В Москву на парад в этом году приехали лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии.

«Имел честь присутствовать на военном параде, который состоялся сегодня в Москве на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне… Приветствовал парадные расчеты из разных стран, которые маршем прошли по Красной площади, символизируя общую Победу стран бывшего Советского Союза и Европы над фашизмом», — написал Додон на своей странице в Facebook.

Президент отметил, что испытал особую гордость от того, что среди них были и 75 военнослужащих из Роты почетного караула Национальной армии Молдавии.

«Замечу, что у 23 из них деды сражались на полях Великой Отечественной войны, поэтому сегодняшнее участие наших военнослужащих подчеркивает прямую связь поколений и напоминает нам о важности сохранения памяти о подвигах наших предков», — добавил Додон.